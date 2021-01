Positivo alla variante inglese, cameriere rientra da St.Moritz in treno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Como, 27 gennaio 2021 - E' stato denunciato per essere rientrato da St. Moritz nonostante fosse risultato Positivo alla variante inglese del Covid un cameriere impiegato con un contratto da stagionale ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Como, 27 gennaio 2021 - E' stato denunciato per essereto da St.nonostante fosse risultatodel Covid unimpiegato con un contratto da stagionale ...

