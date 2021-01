Patentino per i vaccinati | nel Lazio di Zingaretti già a metà febbraio

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si procede a ritmo spedito per il cosiddetto “vaccinale”, in mezzo a un mare di polemiche. A lanciare la volta finale ora è Fabrizio Pregliasco. Per il virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi potrebbe essere un passo avanti per, ad esempio, riportare la gente negli stadi che oggi “sono vuoti, non c’è il pubblico. Perché non consentire a chi ha ricevuto anche la seconda dose del vaccino di andare in tribuna? Così, gradualmente, riporteremo persone negli stadi. Un modo per riavvicinarsi alla normalità”, ha detto.Cominciano a interessarsi alla cosa, spiega Pregliasco al Il Messaggero, anche le compagnie aeree che “vedono in questo strumento la possibilità di recuperare un numero sufficiente di passeggeri che voleranno in sicurezza. Ma i contesti in cui applicare questo certificato sono molti, anche in ...