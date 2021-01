Pallamano, Mondiali Egitto 2021: Danimarca, Svezia, Spagna e Francia volano in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Danimarca, Svezia, Spagna e Francia sono le semifinaliste del Mondiale 2021 di Pallamano, in corso di svolgimento in Egitto. Si sono infatti svolti nella serata di mercoledì 27 gennaio 2021 i quarti di finale della competizione iridata. La Nazionale danese ha superato di misura i padroni di casa dell’Egitto, usciti sconfitti per 39-38. Più netta la vittoria della Svezia, che si è imposta con il punteggio di 18-10 sul Qatar. Gli iberici hanno superato la Norvegia con il punteggio di 23-20, mentre è stato più combattuto il match tra Francia e Ungheria, vinto dai transalpini per 21-20. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)sono le semifinaliste del Mondialedi, in corso di svolgimento in. Si sono infatti svolti nella serata di mercoledì 27 gennaioi quarti di finale della competizione iridata. La Nazionale danese ha superato di misura i padroni di casa dell’, usciti sconfitti per 39-38. Più netta la vittoria della, che si è imposta con il punteggio di 18-10 sul Qatar. Gli iberici hanno superato la Norvegia con il punteggio di 23-20, mentre è stato più combattuto il match trae Ungheria, vinto dai transalpini per 21-20. SportFace.

