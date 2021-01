Niente mais modificato nei piatti dei messicani (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le battaglie che si stanno combattendo in America latina per contrastare l’invasione degli Ogm registrano risultati alterni. I governi latino-americani hanno una storia di concessioni facili per quanto riguarda la produzione di Ogm, favorendone la diffusione. Questa volta la buona notizia arriva dal Messico. Un decreto del governo, in vigore da gennaio, stabilisce un percorso per eliminare entro tre anni il mais geneticamente modificato e il glifosato, l’erbicida a cui è associato. NEL DECRETO SI AFFERMA CHE «le autorità messicane … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le battaglie che si stanno combattendo in America latina per contrastare l’invasione degli Ogm registrano risultati alterni. I governi latino-americani hanno una storia di concessioni facili per quanto riguarda la produzione di Ogm, favorendone la diffusione. Questa volta la buona notizia arriva dal Messico. Un decreto del governo, in vigore da gennaio, stabilisce un percorso per eliminare entro tre anni ilgeneticamentee il glifosato, l’erbicida a cui è associato. NEL DECRETO SI AFFERMA CHE «le autorità messicane … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

(ANSA) - RAGUSA, 27 GEN - "In piena campagna, mentre si cerca di far fronte, tra mille difficoltà e tante peripezie, agli effetti sempre più devastanti della pandemia in corso, riprendono i balletti d ...

Se le piogge, pur se con ritardo, hanno attenuato gli effetti negativi della prolungata siccità degli ultimi mesi dello scorso anno, i problemi per gli allevatori non finiscono. In piena campagna, men ...

Se le piogge, pur se con ritardo, hanno attenuato gli effetti negativi della prolungata siccità degli ultimi mesi dello scorso anno, i problemi per gli allevatori non finiscono. In piena campagna, men ...