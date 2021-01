Napoli, Gattuso verso la conferma: incontro con De Laurentiis (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In casa Napoli sembra tornare il sereno. Infatti, dopo gli ultimi alti e bassi, con le sconfitte contro Spezia e Hellas Verona, gli azzurri sembravano pronti a cambiare Gennaro Gattuso. Il tecnico era stato messo in discussione ed erano emerse voci riguardanti un suo esonero con eventuali sostituti. Tuttavia un tweet della società partenopea sembra aver dissipato ogni dubbio: infatti si è tenuto un incontro tra lo stesso Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il meeting avrebbe dato esito positivo e la permanenza di "Ringhio" non sarebbe in discussione. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In casasembra tornare il sereno. Infatti, dopo gli ultimi alti e bassi, con le sconfitte contro Spezia e Hellas Verona, gli azzurri sembravano pronti a cambiare Gennaro. Il tecnico era stato messo in discussione ed erano emerse voci riguardanti un suo esonero con eventuali sostituti. Tuttavia un tweet della società partenopea sembra aver dissipato ogni dubbio: infatti si è tenuto untra lo stessoe il presidente Aurelio De. Il meeting avrebbe dato esito positivo e la permanenza di "Ringhio" non sarebbe in discussione. ITA Sport Press.

