Mestruazioni anticipate | le 7 cause più comuni

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In agenda, sulle app dedicate al ciclo o sul calendario. Segnare ogni mese la data delle mestruazioni è un’azione importante per monitorarne la regolarità o meno. E se l’allarme rosso si accende in caso di ritardo, anche l’anticipo deve destare attenzione. Ma quando è il caso di allarmarsi?