Mara Maionchi racconta la sua esperienza col Covid: "Non è stata una passeggiata" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mara Maionchi, a quasi 80 anni, ha vinto la sua battaglia contro il Covid e ora è pronta a tornare in tv con "Italia's got talent" web sourceMara Maionchi è pronta a tornare dopo aver sconfitto, a quasi 80 anni, il virus che sta mettendo a dura prova l'intero Paese. La produttrice discografica, infatti, lo scorso ottobre è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid e ha vissuto giornate difficili all'ospedale di Milano. La Maionchi ha raccontato alcuni dettagli della sua convalescenza in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "La Repubblica" e ha spiegato come l'esperienza sia stata abbastanza dura: "Data la giovane età, Il Covid non è stata una ...

