Lancia smartphone in faccia alla segretaria | lei gli aveva chiesto lo smart working

In uno scatto di rabbia, ha Lanciato lo smartphone e ha colpito al volto la segretaria. Fatti accaduti lo scorso novembre nella sede fiorentina di Confindustria.

Firenze, le accuse al direttore di Confindustria Leonardo Bandinelli che dice: "E' stato uno scatto d'ira, non volevo colpire la signora" ...

