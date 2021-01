Hyundai Tucson - Ora è anche N Line (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo averla anticipata attraverso dei teaser, la Hyundai ha presentato la Tucson in versione N Line, ispirata alle sportive del marchio N. Il nuovo allestimento della Suv sarà disponibile per tutte le motorizzazioni della gamma, incluse la full hybrid e la nuova ibrida plug-in, che arriveranno nel corso dell'estate. Le varianti benzina, diesel e mild hybrid, invece, saranno disponibili a partire dalla primavera. Design ancora più aggressivo. Esternamente, la vettura riprende le Linee decise e spigolose della Tucson tradizionale, enfatizzandole ulteriormente: sul frontale, per esempio, ritroviamo la grande calandra che integra le luci diurne a Led, con punti luce leggermente ridisegnati per integrarsi nel motivo della griglia, ora più aggressivo. Nella parte inferiore è presente un paraurti con un nuovo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo averla anticipata attraverso dei teaser, laha presentato lain versione N, ispirata alle sportive del marchio N. Il nuovo allestimento della Suv sarà disponibile per tutte le motorizzazioni della gamma, incluse la full hybrid e la nuova ibrida plug-in, che arriveranno nel corso dell'estate. Le varianti benzina, diesel e mild hybrid, invece, saranno disponibili a partire dalla primavera. Design ancora più aggressivo. Esternamente, la vettura riprende lee decise e spigolose dellatradizionale, enfatizzandole ulteriormente: sul frontale, per esempio, ritroviamo la grande calandra che integra le luci diurne a Led, con punti luce leggermente ridisegnati per integrarsi nel motivo della griglia, ora più aggressivo. Nella parte inferiore è presente un paraurti con un nuovo ...

infoitscienza : Hyundai Tucson N Line: caratteristiche, immagini, motori e disponibilità - - infoitscienza : Hyundai Tucson N Line, animo da motorsport - infoitscienza : Nuova Hyundai Tucson, arriva la N Line: anche per la Plug-in - infoitscienza : Hyundai Tucson, tutto sull’allestimento sportivo N Line - infoitscienza : Hyundai Tucson N Line, Hybrid e non solo in chiave sportiva -