Fiamme nella notte a Latina | a fuoco un’auto in strada

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa mattina, intorno alle 5.00, il personale operativo dei Vigili deldel Comando diè intervenuto in via Giordano, a seguito di alcune segnalazioni di un incendio auto. Sul posto la squadra territoriale dei Vigili deldiha constatato la presenza di una vettura, parcheggiata a bordo, completamente avvolta dalle. Gli agenti hanno iniziato le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l’incendio. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero scatenato l’incendio. su Il Corriere della Città.