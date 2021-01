Elliot Page e Emma Portner divorziano: "È stata una decisione difficile" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ?È stata una decisione difficile”. Elliot Page, 33 anni, precedentemente noto come Ellen Page, ha annunciato il divorzio dalla moglie Emma Portner. L’attore e la ballerina 26enne, che erano convolati a nozze nel 2018, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui svelano che la fine del loro legame risale alla scorsa estate. “Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici”, si legge nell’annuncio della coppia riportato dai media internazionali, tra cui People. Elliot Page, che ha raggiunto la grande fama grazie al film Juno (2007), ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ?Èuna”., 33 anni, precedentemente noto come Ellen, ha annunciato il divorzio dalla moglie. L’attore e la ballerina 26enne, che erano convolati a nozze nel 2018, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui svelano che la fine del loro legame risale alla scorsa estate. “Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso ladi divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici”, si legge nell’annuncio della coppia riportato dai media internazionali, tra cui People., che ha raggiunto la grande fama grazie al film Juno (2007), ...

