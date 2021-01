Dimissioni di Conte: oggi le consultazioni e le ipotesi in ballo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo ieri Giuseppe Conte ha rassegnato le sue Dimissioni da Presidente del Consiglio, e da oggi partiranno le consultazioni col Presidente della Repubblica Mattarella, che dovrà scegliere il futuro del Paese sulla base di quanto accadrà nelle prossime ore. In campo molte ipotesi, dal Conte Ter al voto anticipato. Il Colle prenderà anche in esame l’ipotesi di un breve mandato esplorativo, ma molto dipenderà dalle parti in causa più che da Mattarella stesso. Il calendario delle consultazioni Tutto comincia oggi, a un giorno dalle Dimissioni di Conte. Nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio ci saranno i primi due incontri: alle 17 quello con la presidente del Senato Elisabetta Casellati e alle 18 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo ieri Giuseppeha rassegnato le sueda Presidente del Consiglio, e dapartiranno lecol Presidente della Repubblica Mattarella, che dovrà scegliere il futuro del Paese sulla base di quanto accadrà nelle prossime ore. In campo molte, dalTer al voto anticipato. Il Colle prenderà anche in esame l’di un breve mandato esplorativo, ma molto dipenderà dalle parti in causa più che da Mattarella stesso. Il calendario delleTutto comincia, a un giorno dalledi. Nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio ci saranno i primi due incontri: alle 17 quello con la presidente del Senato Elisabetta Casellati e alle 18 ...

