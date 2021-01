Atzori: “Quando Gattuso con me a Perugia mise al tappeto tre calciatori…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Napoli in crisi? Io credo che ad oggi l’ambiente si sia un po' guastato. Gattuso non può essere attaccato per due partite sbagliate, magari figlie di errori individuali dei suoi ragazzi e non per colpa sua - queste le parole di Gianluca Atzori, ex allenatore, fra le tante, di Spezia e Parma, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione su 1 Station Radio -. Una tirata di orecchie andrebbe fatta ai calciatori: alcuni gol presi dal Napoli non rispecchiano il valore della rosa. Se il gruppo avesse il 10% della cazzimma del suo mister, sarebbe quasi impossibile battere il Napoli. Per me Rino ha pochissime responsabilità per quello che sta succedendo, bensì, lo ripeto, andrebbe fatta una tirata di orecchie ai calciatori. Credo sia una questione di mentalità: se oggi vuoi rappresentare il Napoli, non puoi avere dei buchi assurdi come quelli visti ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Napoli in crisi? Io credo che ad oggi l’ambiente si sia un po' guastato.non può essere attaccato per due partite sbagliate, magari figlie di errori individuali dei suoi ragazzi e non per colpa sua - queste le parole di Gianluca, ex allenatore, fra le tante, di Spezia e Parma, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione su 1 Station Radio -. Una tirata di orecchie andrebbe fatta ai calciatori: alcuni gol presi dal Napoli non rispecchiano il valore della rosa. Se il gruppo avesse il 10% della cazzimma del suo mister, sarebbe quasi impossibile battere il Napoli. Per me Rino ha pochissime responsabilità per quello che sta succedendo, bensì, lo ripeto, andrebbe fatta una tirata di orecchie ai calciatori. Credo sia una questione di mentalità: se oggi vuoi rappresentare il Napoli, non puoi avere dei buchi assurdi come quelli visti ...

ItaSportPress : Atzori: 'Quando Gattuso con me a Perugia mise al tappeto tre calciatori...' - - atzori_roberta : RT @Marco_dreams: Pochi raccontano di noi, dei bambini ebrei che non fummo deportati nei campì di sterminio. Ma vi morimmo ugualmente, perc… - ilnapolionline : Atzori(ex allentaore): 'Il Napoli manca di mentalità vincente. Quando giocavo a Perugia con Gattuso...' -… - gabri1967 : @atzori_roberta @OverlookHotel71 @RFeragalli Quando qualcuno indicava la 'mucca nel corridoio' c'era chi negava, le… - mayfrayn67 : @atzori_roberta @attaver2 @GianluigiFuturo Guardi, nessuna pena per i monarchici. Quando guardo come è ridotta l'It… -

Ultime Notizie dalla rete : Atzori Quando Atzori: “Vi racconto di quando Gattuso nella Primavera del Perugia entrò a gamba tesa su tre titolari” CalcioNapoli1926.it Atzori(ex allentaore): “Il Napoli manca di mentalità vincente. Quando giocavo a Perugia con Gattuso…”

Gattuso non può essere attaccato per due partite sbagliate, magari figlie di errori individuali dei suoi ragazzi e non per colpa sua – queste le parole di Gianluca Atzori, ex allenatore, fra le tante, ...

Gli interventi di Gianluca Atzori, Oscar Damiani e Xavier Jacobelli e “Il Sogno Nel Cuore”

Gianluca Atzori a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station: “Gattuso non può essere criticato per errori individuali dei giocatori, a cui manca cazzimma. AdL mi sembra meno cazzuto degli anni precedent ...

Gattuso non può essere attaccato per due partite sbagliate, magari figlie di errori individuali dei suoi ragazzi e non per colpa sua – queste le parole di Gianluca Atzori, ex allenatore, fra le tante, ...Gianluca Atzori a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station: “Gattuso non può essere criticato per errori individuali dei giocatori, a cui manca cazzimma. AdL mi sembra meno cazzuto degli anni precedent ...