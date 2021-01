Atalanta-Lazio 3-2: disastro Hoedt, la Dea vola in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Atalanta conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Gara ricca di storie: alla Lazio non basta Acerbi, Gasperini sorride L’Atalanta ha la meglio sulla Lazio e conquista la semifinale di Coppa Italia al termine di una partita molto combattuta. La Dea affronterà la vincente tra il Napoli e lo Spezia. Partita dai mille volti e con numerose storie. La partita Il copione del match non delude le aspettative. Entrambe le squadre viaggiano a fiammate e ad alta velocità, con tante occasioni da gol create. La prima fase di gioco è di marca bergamasca, con la Dea che costringe la Lazio a difendersi e ripartire. Al 7? l’Atalanta passa in vantaggio con Djimsiti, bravo a depositare in rete la respinta di Reina su tiro di Palomino. Gol subito ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’conquista l’accesso alladi Coppa Italia. Gara ricca di storie: allanon basta Acerbi, Gasperini sorride L’ha la meglio sullae conquista ladi Coppa Italia al termine di una partita molto combattuta. La Dea affronterà la vincente tra il Napoli e lo Spezia. Partita dai mille volti e con numerose storie. La partita Il copione del match non delude le aspettative. Entrambe le squadre viaggiano a fiammate e ad alta velocità, con tante occasioni da gol create. La prima fase di gioco è di marca bergamasca, con la Dea che costringe laa difendersi e ripartire. Al 7? l’passa in vantaggio con Djimsiti, bravo a depositare in rete la respinta di Reina su tiro di Palomino. Gol subito ...

Atalanta_BC : ???? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in… - SkySport : ATALANTA-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Djimsiti (7’) ? #Muriqi (17’) ? #Acerbi (34’) ? #Malinovskyi (37’) ?… - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-1 | 18' ? Pareggio della Lazio con Muriqi. ? Lazio equalise through Muriqi. #CoppaItalia #GoAtalantaGo ??? - liviozeta67 : Milan-Atalanta 0-3. Atalanta (in 10)-Lazio 3-2. Squadra che fa miracoli da anni. Ma Gasp non è da grande squadra... boh. - CorriereCitta : Atalanta in semifinale di Coppa Italia, Lazio piegata 3-2 -