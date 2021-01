Assolto l' ex procuratore di Tempio Fiordalisi | non ha modificato i fascicoli

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Visited 94 times, 94 visits today) Notizie Simili: Bambino annegato in piscina a Orosei, processo per… Presentato il programma della Lista civica… Stupro di La Maddalena, rito ...

RomanoAng : RT @ilriformista: Il procuratore #Gratteri lascia intendere che tra i giudici che puntualmente demoliscono le sue inchieste potrebbe anche… - smilypapiking : RT @ilriformista: Il procuratore #Gratteri lascia intendere che tra i giudici che puntualmente demoliscono le sue inchieste potrebbe anche… - giomo2 : RT @ilriformista: Il procuratore #Gratteri lascia intendere che tra i giudici che puntualmente demoliscono le sue inchieste potrebbe anche… - ilriformista : Il procuratore #Gratteri lascia intendere che tra i giudici che puntualmente demoliscono le sue inchieste potrebbe… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Martina Rossi: Conclusa l’udienza in Cassazione. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza d’ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Assolto procuratore

La Nuova Sardegna

La giovane fu violentata e uccisa con 29 coltellate 34 anni fa nei boschi del varesotto. L'unico imputato era Binda ...Non ha modificato i fascicoli che stava esaminando e non ha minacciato due dipendenti della Procura di Tempio, il magistrato Domenico Fiordalisi è stato assolto con la formula più ampia da tutte le co ...