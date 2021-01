Annabella Prisco: come sta dopo l’incidente in cui è morta la sorella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Annabella Prisco corteggiatrice in Uomini e DonneSecondo le prime indagini sarebbe stata la sorella maggiore a chiamare i soccorsi e ad allertare la famiglia repentinamente. Ci troviamo ad Avellino, dopo l’incidente d’auto al seguito del quale, un’ora dopo aver postato il suo Tik Tok, Debora Prisco è deceduta, aveva 17 anni, era la sorella di Annabella Prisco. La ragazza era alla guida della sua Smart, quando è impattata con una Fiat 500L in un sinistro stradale, il quale è risultato fatale per la sorella minore. Annabella è stata prontamente soccorsa e ricoverata in codice rosso all’ospedale della città di Avellino. La sue condizioni sono stabili, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)corteggiatrice in Uomini e DonneSecondo le prime indagini sarebbe stata lamaggiore a chiamare i soccorsi e ad allertare la famiglia repentinamente. Ci troviamo ad Avellino,d’auto al seguito del quale, un’oraaver postato il suo Tik Tok, Deboraè deceduta, aveva 17 anni, era ladi. La ragazza era alla guida della sua Smart, quando è impattata con una Fiat 500L in un sinistro stradale, il quale è risultato fatale per laminore.è stata prontamente soccorsa e ricoverata in codice rosso all’ospedale della città di Avellino. La sue condizioni sono stabili, ...

