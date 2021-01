Zuppa di farro e fagioli: un classico che fa bene (Di martedì 26 gennaio 2021) Preparazione: 15 minutiCottura: 20 minuti per il brodo + 45 minuti per la ZuppaCalorie: 340 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONEPer il brodo:1 litro e mezzo di acqua1 gambo di sedano 1 cipolla1 carota salePer la Zuppa:240 g di fagioli borlotti in scatola 200 g di farro decorticato150 g di pomodori a pezzetti1 gambo di sedano 1 carota1 cipolla 1 rametto di rosmarino salvia fresca 20 g di olio extravergine di oliva sale Procedimento Preparate il brodo vegetale con l’acqua, le verdure e il sale, fate cuocere per 20 minuti e tenete da parte al caldo. Sciacquate il farro in acqua fredda fino a che questa diventa trasparente. Tritate carota, sedano, cipolla, rosmarino e salvia e fate soffriggere in una pentola con 10 g di olio. Unite i fagioli, il farro ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 gennaio 2021) Preparazione: 15 minutiCottura: 20 minuti per il brodo + 45 minuti per laCalorie: 340 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONEPer il brodo:1 litro e mezzo di acqua1 gambo di sedano 1 cipolla1 carota salePer la:240 g diborlotti in scatola 200 g didecorticato150 g di pomodori a pezzetti1 gambo di sedano 1 carota1 cipolla 1 rametto di rosmarino salvia fresca 20 g di olio extravergine di oliva sale Procedimento Preparate il brodo vegetale con l’acqua, le verdure e il sale, fate cuocere per 20 minuti e tenete da parte al caldo. Sciacquate ilin acqua fredda fino a che questa diventa trasparente. Tritate carota, sedano, cipolla, rosmarino e salvia e fate soffriggere in una pentola con 10 g di olio. Unite i, il...

francobus100 : Mangia zuppa di farro mal conservata, 40enne intossicato da botulino: è in rianimazione - ilbassanese : Mangia una zuppa di farro mal conservata e finisce in rianimazione - giotonez : Zuppa al farro, ai cereali, legumi, patate, carote, spinaci... Zuppe di ogni tipo Vi amo, vi mangerei ogni sera de… - Agricolturabio1 : RT @fulviomarras2: Oggi pranzo in un posto pop.......Ma la cucina Toscana è la più buona della provincia. Da Pinzo,nel Morianese,prezzi mod… - fulviomarras2 : Oggi pranzo in un posto pop.......Ma la cucina Toscana è la più buona della provincia. Da Pinzo,nel Morianese,prezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa farro Zuppa di farro e fagioli: la ricetta di un piatto classico che fa bene Io Donna Mangia una zuppa scongelata da giorni, intossicato dal botulino

(ANSA) - VICENZA, 25 GEN - Un vicentino di 40 anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), per botulismo alimentare, intossicazione scatenata dal ...

Vicenza, mangia una zuppa scaduta: intossicato dal botulino. 40enne ricoverato in rianimazione

Un uomo è stato ricoverato in rianimazione dopo aver mangiato una zuppa congelata scaduta. Il fatto è successo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove un 40enne ...

