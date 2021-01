Wta Melbourne 1 | programma | orari | tv | streaming Calendario | date | partecipanti

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Gli Australian Open si avvicinano sempre di più e l’organizzazione del primo Slam del 2021 si sta attivando per garantire un periodo di adattamento il meno problematico possibile, conoscendo però le grandi criticità di questo periodo in terra australiana, con 72 (tra tennisti e tenniste) in quarantena e senza la possibilità di allenarsi. Per questo la WTA ha trovato una soluzione per coloro che si trovano in questa situazione. Ci sarà infatti un terzo torneo WTA 500 con tabellone a 28 giocatrici, riservato esclusivamente a quelle che oggi non sono in grado di allenarsi sul campo non per propria volontà. Stando a quanto comunicato, questo torneo ci sarà dal 3 al 7 febbraio, ricordando che l’Open australiano comincerà l’8. In merito agli altri due WTA già previsti sui campi di, i due eventi saranno chiamati rispettivamente Gippsland Trophy e Yarra Valley ...