Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 10 | 10

(Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo in apertura il premier Conte oggi al Quirinale per le dimissioni Consiglio dei Ministri questa mattina all’ordine del giorno le divisioni per il MoVimento 5 Stelle il conte ter è l’unico sbocco Salvini le dimissioni di Conte Avrebbe già dovuto darle Berlusconi Unità Nazionale O voto dice mafia i vostri che lavano la spesa i poveri nello zaino 16 arresti a Palermo per radicare il consenso buoni spesa aiuti da parte del Bosco 16 arresti a Palermo nell’operazione contro il mandamento di Tommaso di Natale vaccini l’Unione Europea astrazeneca rispetti gli impegni e chiediamo il piano di spedizioni La commissaria la salute e chi preferisce l’Unione Europea vuole sapere esattamente Quante dosi di attrazione che sono stati prodotti e dove sono state consegnate la casa farmaceutica ...