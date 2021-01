Tre ragazzi di Fratelli d’Italia aggrediti, un’auto distrutta. Ma dalle istituzioni nessuna condanna (Di martedì 26 gennaio 2021) Torino, 26 gen – un’auto devastata, con i vetri completamente distrutti e le gomme tagliate. Finisce così ma poteva andar peggio, la serata di tre ragazzi di Azione Studentesca, gruppo giovanile di Fratelli d’Italia presente nelle scuole, intenti ad affiggere ieri sera dei manifesti nei pressi di un istituto a Grugliasco (Torino). Tre ragazzi di Azione Studentesca (FdI) aggrediti da un gruppo di estrema sinistra in provincia di Torino Sarebbero stati intercettati da un gruppo di estrema sinistra, armato di spranghe e catene, che avrebbe prima tentato di investirli per poi farli fuggire per mettersi in salvo. Al loro ritorno i giovani di FdI avrebbero trovato la loro macchina nelle condizioni che potete vedere in foto. Si tratta della seconda aggressione in pochi giorni da parte dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Torino, 26 gen –devastata, con i vetri completamente distrutti e le gomme tagliate. Finisce così ma poteva andar peggio, la serata di tredi Azione Studentesca, gruppo giovanile dipresente nelle scuole, intenti ad affiggere ieri sera dei manifesti nei pressi di un istituto a Grugliasco (Torino). Tredi Azione Studentesca (FdI)da un gruppo di estrema sinistra in provincia di Torino Sarebbero stati intercettati da un gruppo di estrema sinistra, armato di spranghe e catene, che avrebbe prima tentato di investirli per poi farli fuggire per mettersi in salvo. Al loro ritorno i giovani di FdI avrebbero trovato la loro macchina nelle condizioni che potete vedere in foto. Si tratta della seconda aggressione in pochi giorni da parte dei ...

