Svastiche e scritte razziste a Ferrara, Bonaccini: "Atto gravissimo, arrivare ad autori"

Svastiche e scritte razziste sono comparse la scorsa notte a Ferrara sui muri di diversi edifici pubblici, tra cui alcune scuole e palestre. Lo sfregio proprio alla vigilia della giornata della memoria ha destato sdegno e indignazione in città. Numerose le reazioni di comuni cittadini ferraresi e delle istituzioni politiche locali.

Svastiche e scritte razziste a Ferrara, Bonaccini: "Mi auguro che si arrivi subito a far luce sugli autori"

"E' inaccettabile, oltre che difficile da credere, che nel 2021 ci sia chi ancora dimostra una tale ignoranza della storia e una così preoccupante assenza di civiltà e umanità. E rattrista ancora di più, che un gesto simile arrivi proprio alla vigilia del Giorno della Memoria, un ..."

