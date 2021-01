Shoah | quando il calcio fu travolto dagli eventi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nemmeno il mondo dello sport fu risparmiato dalle leggi applicate dal Nazismo contro gli ebrei. Ecco un terribile racconto: serva alle generazioni future per evitare altre tragedie similari. Gli orrori dilaganti dellacolpirono qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Tutto ciò che era normale divenne, di colpo, da perseguire duramente. E lo sport, ovviamente, non fu risparmiato dall’escalation di orrori che cominciavano a macchiare di sangue tutta l’Europa. Il Nazismo di Hitler non ebbe alcuna pietà degli ebrei, di qualsiasi ceto sociale. Furono presi, imprigionati e moltissimi di loro, purtroppo, non sopravvissero alle brutture dei campi di sterminio. Anche il mondo del, la disciplina più bella del mondo, dovette assistere, impassibile, alle oscenità dei regimi totalitari europei. Hitler e Mussolini capirono molto velocemente quanto il ...