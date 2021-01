Sgarbi condannato a pagare una multa per aver offeso Virginia Raggi in un video online: “Diffamazione aggravata” (Di martedì 26 gennaio 2021) Dovrà pagare una multa da mille euro e una provvisionale da 10mila per aver offeso “l’onore e la reputazione” della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Vittorio Sgarbi è stato condannato oggi dal giudice monocratico della Capitale, al termine di un processo con rito abbreviato, per Diffamazione aggravata a mezzo stampa per un video pubblicato online nel dicembre 2016 in cui il parlamentare e noto critico d’arte riservò frasi offensive riguardanti le capacità politiche della prima cittadina pentastellata, oggi presente in aula al momento del verdetto. “In quel video Sgarbi – ha detto il pm nel corso della requisitoria – riconosce l’onestà intellettuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Dovràunada mille euro e una provvisionale da 10mila per“l’onore e la reputazione” della sindaca di Roma,. Vittorioè statooggi dal giudice monocratico della Capitale, al termine di un processo con rito abbreviato, pera mezzo stampa per unpubblicatonel dicembre 2016 in cui il parlamentare e noto critico d’arte riservò frasi offensive riguardanti le capacità politiche della prima cittadina pentastellata, oggi presente in aula al momento del verdetto. “In quel– ha detto il pm nel corso della requisitoria – riconosce l’onestà intellettuale ...

