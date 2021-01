Sci, la Val di Fassa si prepara per le tre gare di febbraio (Di martedì 26 gennaio 2021) Fra un mese esatto la Val di Fassa indosserà un pettorale che rincorreva da oltre trent’anni, quello della Coppa del Mondo di sci alpino. Venerdì 26 febbraio sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, si disputerà infatti la prima delle tre gare femminili delle discipline veloci, la cui organizzazione la FIS, e la FISI, hanno deciso di assegnare allo Ski Team Fassa. Tre recuperi, preceduti il 24 e 25 febbraio da due giornate di training. Si inizierà con il superG che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a St. Moritz, quindi sabato 27 febbraio toccherà alla discesa libera e domenica 28 febbraio ad un secondo superG, che invece erano in programma a Yanqing.Per la Val di Fassa si tratta di un’occasione importantissima per dimostrare le proprie ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Fra un mese esatto la Val diindosserà un pettorale che rincorreva da oltre trent’anni, quello della Coppa del Mondo di sci alpino. Venerdì 26sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, si disputerà infatti la prima delle trefemminili delle discipline veloci, la cui organizzazione la FIS, e la FISI, hanno deciso di assegnare allo Ski Team. Tre recuperi, preceduti il 24 e 25da due giornate di training. Si inizierà con il superG che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a St. Moritz, quindi sabato 27toccherà alla discesa libera e domenica 28ad un secondo superG, che invece erano in programma a Yanqing.Per la Val disi tratta di un’occasione importantissima per dimostrare le proprie ...

ItaSportPress : Sci, la Val di Fassa si prepara per le tre gare di febbraio - - radioaldebaran : Infortunio sugli sci in Val d'Aveto, rogo di motorini a #SestriLevante, cisterna fuori strada a #Mezzanego -… - monitrotter : Io e Martin val Maggiore con gli sci ma che bel @ Valmaggiore - AlpiFisi : Sci alpino: Da Prada cala il bis in Val Palot. Al femminile successo per Nicole Omassi (foto gallery) - AlpiFisi : Sci alpino: Laura Rota e Simone Da Prada si impongono nello speciale FIS Njr in Val Palot (foto gallery) -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Val Sci: sindaco Val Susa a ministri, incertezza insostenibile Agenzia ANSA