Report Banca Ifis: accelerano dismissioni Npl, nel 2020 cessioni per 38 mld (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il sistema Bancario accelera nella dismissione dei crediti deteriorati per alleggerire i propri bilanci. Il trend ha subìto nell'ultimo trimestre e in particolare nel mese di dicembre, un nuovo sprint che ha portato a chiudere l'anno a quota 38 miliardi di euro di Npl ceduti nel 2020. Nel corso del 2021, secondo la tredicesima edizione del Report Market Watch Npl di Banca Ifis, sul mercato potrebbero essere venduti dal sistema Bancario altri 40 miliardi di Non Performing Loans. Di questi, ben 30 miliardi, sono già stati annunciati come prossime dimissioni quindi, sono già in pipeline. La stima è che nel 2022, per effetto della crisi Covid-19 oltre che per la necessità di allineamento al target europeo (NPE ratio al 5%) i flussi in cessione si manterranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il sistemario accelera nella dismissione dei crediti deteriorati per alleggerire i propri bilanci. Il trend ha subìto nell'ultimo trimestre e in particolare nel mese di dicembre, un nuovo sprint che ha portato a chiudere l'anno a quota 38 miliardi di euro di Npl ceduti nel. Nel corso del 2021, secondo la tredicesima edizione delMarket Watch Npl di, sul mercato potrebbero essere venduti dal sistemario altri 40 miliardi di Non Performing Loans. Di questi, ben 30 miliardi, sono già stati annunciati come prossime dimissioni quindi, sono già in pipeline. La stima è che nel 2022, per effetto della crisi Covid-19 oltre che per la necessità di allineamento al target europeo (NPE ratio al 5%) i flussi in cessione si manterranno ...

