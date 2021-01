Prestiti a imprese, impennata nel 2020 (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 l’Italia registra dinamiche dei Prestiti alle imprese specularmente opposte a quelle del PIL. Nell’anno da poco terminato, a fronte di un calo del PIL del 9,1%, i Prestiti erogati alle imprese, per effetto delle misure di garanzia adottate, sono infatti cresciuti di circa il 10% (per un flusso annuo attorno agli 80 miliardi), finanziando il fabbisogno di liquidità e consentendo anche un accumulo di depositi a scopi precauzionali. Più contenuta, invece, la crescita stimata dei Prestiti alle famiglie (+2,2%, per un flusso annuo di 14 miliardi). Questa la fotografia scattata dal Report “Le condizioni finanziarie delle imprese italiane”, elaborato nell’ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra Prometeia e Area Studi Legacoop per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nell’Italia registra dinamiche deiallespecularmente opposte a quelle del PIL. Nell’anno da poco terminato, a fronte di un calo del PIL del 9,1%, ierogati alle, per effetto delle misure di garanzia adottate, sono infatti cresciuti di circa il 10% (per un flusso annuo attorno agli 80 miliardi), finanziando il fabbisogno di liquidità e consentendo anche un accumulo di depositi a scopi precauzionali. Più contenuta, invece, la crescita stimata deialle famiglie (+2,2%, per un flusso annuo di 14 miliardi). Questa la fotografia scattata dal Report “Le condizioni finanziarie delleitaliane”, elaborato nell’ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra Prometeia e Area Studi Legacoop per ...

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Imprese e crisi Covid, nel 2020 un flusso da 80 miliardi di prestiti per far fronte al colpo della pandemia - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Nel 2020 i prestiti alle imprese sono cresciuti del 10% - giuliog : RT @ItaliaOggi: Nel 2020 i prestiti alle imprese sono cresciuti del 10% - biancolavoro : Tutte le opportunità di lavoro e stage in Sace Simest, la società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti spe… - ItaliaOggi : Nel 2020 i prestiti alle imprese sono cresciuti del 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti imprese Prestiti a imprese, impennata nel 2020 Il Messaggero Da Federalberghi petizione al Governo, “Salvate il turismo”

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'assemblea generale di Federalberghi, riunita in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta alle forze politiche, "per invitare il nuovo Governo a intervenire co ...

PRESTITI ALLE IMPRESE: IN CRESCITA DEL 10% NEL 2020

(26 gennaio 2021) Nel 2020 l’Italia registra dinamiche dei prestiti alle imprese specularmente opposte a quelle del PIL. Nell’anno da poco terminato, a fronte di un calo del PIL del 9,1%, i prestiti e ...

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'assemblea generale di Federalberghi, riunita in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta alle forze politiche, "per invitare il nuovo Governo a intervenire co ...(26 gennaio 2021) Nel 2020 l’Italia registra dinamiche dei prestiti alle imprese specularmente opposte a quelle del PIL. Nell’anno da poco terminato, a fronte di un calo del PIL del 9,1%, i prestiti e ...