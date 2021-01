Pioli: “Espulsione di Ibra è stata decisiva. Ha chiesto scusa” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il ko nel derby di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Dispiace essere usciti perché era una competizione alla quale tenevamo. Essere rimasti in inferiorità numerica ci ha complicato la situazione. Espulsione Ibra? Ha influito la lite con Lukaku perché ha portato alla prima ammonizione, e poi dopo la seconda è arrivata l’Espulsione. Sono adulti e vaccinati e se si sono detti delle cose in campo bisogna passarci sopra e pensare alla prossima. Ibra ha chiesto scusa da grande campione qual è. Non era facile continuare a stare alti senza un uomo. La pressione del Milan era forte, inevitabile perdere metri e spazi col passare dei minuti”. La panchina lunga dell’Inter ha fatto la differenza? “La ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Stefano, tecnico del Milan, ha commentato il ko nel derby di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Dispiace essere usciti perché era una competizione alla quale tenevamo. Essere rimasti in inferiorità numerica ci ha complicato la situazione.? Ha influito la lite con Lukaku perché ha portato alla prima ammonizione, e poi dopo la seconda è arrivata l’. Sono adulti e vaccinati e se si sono detti delle cose in campo bisogna passarci sopra e pensare alla prossima.hada grande campione qual è. Non era facile continuare a stare alti senza un uomo. La pressione del Milan era forte, inevitabile perdere metri e spazi col passare dei minuti”. La panchina lunga dell’Inter ha fatto la differenza? “La ...

