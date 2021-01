Pandemia | incrementano i casi di bulimia e anoressia

Leggi su ck12

(Di martedì 26 gennaio 2021): secondo lo psicanalista , Massimo Ammaniti, questo periodo storico è caratterizzato dalla crescita didiPhoto by Tim Boyle/Getty Images)Massimo Ammaniti, psicanalista dell’età evolutiva, in un’intervista alla IENE afferma che questo periodo storico, caratterizzato da isolamento e poca attività sociale, è contraddistinto dalla crescita didinelle ragazze. “Il cibo è al centro di tutto, è diventato l’unica gratificazione quotidiana. Questo ha fatto aumentare i disturbi alimentari nelle ragazze adolescenti e in quelle più giovani”. Ti potrebbe interessare anche->Arrestato un medico nel Bresciano: ha indotto la morte di pazienti Covid-19 Massimo Ammaniti spiega il perché ci sono questi ...