MSI | ecco tutti i nuovi portatili con schede grafiche Nvidia di ultima generazione

In occasione del CES 2021 anche MSI ha annunciato una nuova gamma di computer portatili, dedicati a videogiocatori e creatori di contenuti, tutti equipaggiate con le nuove RTX 3000 basate su architettura Ampere e con CPU Intel di ultima generazione. La prima novità è l'MSI Stealth 15M, un notebook ultraportatile dal peso di soli 1,7 kg pensato per i videogiocatori, che integra il nuovo processore Intel Core i7-11375H e una scheda video Nvidia RTX 3060 Max-Q. Lo chassis è totalmente in alluminio e sarà disponibile in due colori, bianco e grigio. Tra gli annunci troviamo anche l'MSI GE66 Raider, che riprende il design dello scorso anno (compresa la striscia di LED RGB sul davanti), offre un sistema di raffreddamento migliorato e mette a disposizione tutta la potenza di un processore Intel Core i7-10870H ...

