Luciano Moggi: “Sarebbe un’assurdità esonerare Gattuso” (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato di Napoli e di Gennaro Gattuso: “Sarebbe assurdo esonerare Gattuso che deve ancora recuperare la partita contro la Juventus e ha messo la sua squadra in una posizione che vale i posti europei – Moggi dice la sua e aggiunge -. In caso di vittoria contro i bianconeri il Napoli potrebbe addirittura lottare per lo scudetto. Come si fa a parlare di esonero?”. L’intervento di Moggi si conclude parlando di Giuntoli: “Giuntoli in difficoltà? Questo è un altro discorso, quello sull’aver speso male i soldi a disposizione. In questo momento esonerare l’allenatore in lotta per la qualificazione in Champions mi sembra assurdo, con il Verona giocano tutti male e poi si viene puniti. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ex direttore generale della Juventusha parlato di Napoli e di Gennaro: “assurdoche deve ancora recuperare la partita contro la Juventus e ha messo la sua squadra in una posizione che vale i posti europei –dice la sua e aggiunge -. In caso di vittoria contro i bianconeri il Napoli potrebbe addirittura lottare per lo scudetto. Come si fa a parlare di esonero?”. L’intervento disi conclude parlando di Giuntoli: “Giuntoli in difficoltà? Questo è un altro discorso, quello sull’aver speso male i soldi a disposizione. In questo momentol’allenatore in lotta per la qualificazione in Champions mi sembra assurdo, con il Verona giocano tutti male e poi si viene puniti. Il ...

Fprime86 : RT @LucianoMoggi: Andrea #Pirlo e la #Juventus rilanciata? #Chiellini, #Cuadrado e #McKennie le chiavi per lo #scudetto - LucianoMoggi : Andrea #Pirlo e la #Juventus rilanciata? #Chiellini, #Cuadrado e #McKennie le chiavi per lo #scudetto… - NoahM21366026 : @Angelo950MS @GoalItalia 'A Messina mandami Consolo e Battaglia - riferendosi ad una amichevole precampionato - con… - AndreaConteri : @Angelredblack1 Fidati, so bene come funziona, mi sono studiato tutte le carte sul cosiddetto Metodo Moggi e per bi… - sasa6019 : @Yazid_gd @LucaMarelli72 Vedi l’arbitro scomparso Francesco Fourneau dopo Juve Fiorentina , con “Nedbed e paralitic… -