Lampard, retroscena sull’esonero: addio in 30 minuti e vietato ingresso ai campi per salutare squadra (Di martedì 26 gennaio 2021) Frank Lampard non è più l'allenatore del Chelsea. Questa la notizia ufficializzata nelle scorse ore dal club di Londra che ha scatenato diverse reazioni nell'ambiente del pallone inglese.A seguito della decisione dei blues, arrivano importanti dettagli in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuto il licenziamento.Chelsea-Lampard addio in 30 minuticaption id="attachment 1084973" align="alignnone" width="677" Lampard, getty images/captionSecondo quanto riferito da diversi media inglesi, tra cui anche Sky Sport UK, l'addio tra il Chelsea e Lampard si sarebbe consumato con un incontro di trenta minuti a Stamford Bridge. Prima la chiamata, poi il faccia a faccia tra la leggenda del club, Marina Granovskaia e il presidente Bruce Buck che avrebbero ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Franknon è più l'allenatore del Chelsea. Questa la notizia ufficializzata nelle scorse ore dal club di Londra che ha scatenato diverse reazioni nell'ambiente del pallone inglese.A seguito della decisione dei blues, arrivano importanti dettagli in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuto il licenziamento.Chelsea-in 30caption id="attachment 1084973" align="alignnone" width="677", getty images/captionSecondo quanto riferito da diversi media inglesi, tra cui anche Sky Sport UK, l'tra il Chelsea esi sarebbe consumato con un incontro di trentaa Stamford Bridge. Prima la chiamata, poi il faccia a faccia tra la leggenda del club, Marina Granovskaia e il presidente Bruce Buck che avrebbero ...

DiMarzio : Il #Chelsea esonera #Lampard: dai problemi con #Cech alla scelta di #Tuchel. E per il futuro… | #calciomercato - ItaSportPress : Lampard, retroscena sull'esonero: addio in 30 minuti e vietato ingresso ai campi per salutare squadra -… - MrHan730 : RT @DiMarzio: Il #Chelsea esonera #Lampard: dai problemi con #Cech alla scelta di #Tuchel. E per il futuro… | #calciomercato - batsflip : RT @DiMarzio: Il #Chelsea esonera #Lampard: dai problemi con #Cech alla scelta di #Tuchel. E per il futuro… | #calciomercato - RaidaCFC : RT @DiMarzio: Il #Chelsea esonera #Lampard: dai problemi con #Cech alla scelta di #Tuchel. E per il futuro… | #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard retroscena Lampard, retroscena sull’esonero: addio in 30 minuti e vietato ingresso ai campi per salutare squadra ItaSportPress Chelsea, non solo Allegri: altri due no prima di Tuchel | Il retroscena

Il Chelsea ha esonerato Lampard ed è pronto ad affidare la panchina a Tuchel: prima però Allegri e altri due allenatori hanno detto no ...

Retroscena Conti: prevista clausola rescissoria al Parma

MILANO – Dopo la cessione del Milan di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir e di Andrea Conti al Parma, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinforzato la difesa con l’arrivo di Tomori dal Chelsea, sa ...

Il Chelsea ha esonerato Lampard ed è pronto ad affidare la panchina a Tuchel: prima però Allegri e altri due allenatori hanno detto no ...MILANO – Dopo la cessione del Milan di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir e di Andrea Conti al Parma, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinforzato la difesa con l’arrivo di Tomori dal Chelsea, sa ...