Juventus in pressing su Scamacca | offerto prestito con diritto di riscatto a 22 milioni

Il mercato della Juventus ruota intorno all'arrivo della quarta punta. La società bianconera proverà ad accontentare Pirlo fino alle ultime ore della sessione invernale, ma se non ci saranno le condizioni la rosa resterà così com'è. Il tempo stringe e la Juve accelera, il principale obiettivo è Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 di proprietà del

La trattativa è complicata, ma i bianconeri sono in pressing per sbloccare l’affare. Secondo La Gazzetta dello Sport, entro 48 ore Paratici conta di dare l’assalto finale per strappare il giocatore, ...

Il giocatore e il suo agente, Paolo Paloni, sono a loro volta in pressing e la partita è ormai alla fase finale. I campioni d’Italia offrono 22 milioni di euro con un diritto di riscatto, mentre la so ...

