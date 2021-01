Giuseppe Conte annuncia dimissioni in Cdm e sale al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato ai ministri, a quanto si apprende, la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, a quanto si apprende, avrebbero ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno a Conte. Dopo oltre 500 giorni, il Governo Conte II è arrivato al capolinea- La crisi al buio, dopo oltre un mese di tensioni fortissime, è aperta e ora toccherà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sbrogliare una matassa che appare intricatissima. Il calendario delle consultazioni delle forze politiche non è ancora noto ma il Capo dello Stato dovrebbe cominciare ad ascoltare le forze politiche a partire da mercoledì pomeriggio dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglioha comunicato ai ministri, a quanto si apprende, la decisione di recarsi alper rassegnare le sue. capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, a quanto si apprende, avrebbero ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno a. Dopo oltre 500 giorni, il GovernoII è arrivato al capolinea- La crisi al buio, dopo oltre un mese di tensioni fortissime, è aperta e ora toccherà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sbrogliare una matassa che appare intricatissima. Il calendario delle consultazioni delle forze politiche non è ancora noto ma il Capo dello Stato dovrebbe cominciare ad ascoltare le forze politiche a partire da mercoledì pomeriggio dopo ...

