Focolaio covid in una rsa abusiva, sequestro Nas nel Teramano (Di martedì 26 gennaio 2021) commenta Ansa Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori erano inquadrati come '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) commenta Ansa Sottoposta apreventivo, nel, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente, al punto che gli operatori erano inquadrati come '...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - Corriere : Il focolaio impazzito alle porte di Parigi. La Francia ora teme una nuova variante - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Focolaio covid in una rsa abusiva,sequestro Nas nel Teramano #coronavirus - GrottaNews : Ariano Irpino: nuovo focolaio Covid, torna la paura. Allarme in Valle Caudina - Il Mattino - MediasetTgcom24 : Focolaio covid in una rsa abusiva,sequestro Nas nel Teramano #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio covid Focolaio covid in una rsa abusiva,sequestro Nas nel Teramano TGCOM Covid: 2 focolai in Rsa a Cassano e Corigliano. Oggi arrivano in Calabria 14.040 vaccini

Nella fascia ionica della provincia di Cosenza preoccupano i focolai di "Casa Serena", a Cassano, dove una delle ospiti è deceduta e un'altra versa in condizioni disperate nell'ospedale dell'Annunziat ...

COVID – Nel Lazio 874 casi, focolaio in una casa di riposo

Scendono sotto quota mille i nuovi casi di Covid 19 nel Lazio. Oggi su oltre 8 mila tamponi e più di 12 mila antigenici, per un totale di oltre 20 mila test, si registrano 874 casi positivi (-182 risp ...

Nella fascia ionica della provincia di Cosenza preoccupano i focolai di "Casa Serena", a Cassano, dove una delle ospiti è deceduta e un'altra versa in condizioni disperate nell'ospedale dell'Annunziat ...Scendono sotto quota mille i nuovi casi di Covid 19 nel Lazio. Oggi su oltre 8 mila tamponi e più di 12 mila antigenici, per un totale di oltre 20 mila test, si registrano 874 casi positivi (-182 risp ...