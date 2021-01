Esposto il ritratto di Patrick Zaki in piazza del Campidoglio (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki, un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, è stato arrestato al Cairo, in Egitto, con l’accusa di diffondere false notizie e attentare alla sicurezza nazionale. Da allora è in carcere in attesa di un processo. In tanti si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione: i consiglieri dell’assemblea capitolina hanno votato all’unanimità una mozione d’aula a sostegno di Patrick Zaki. Così oggi abbiamo Esposto il ritratto di Patrick in piazza del Campidoglio. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Inoltre – Alternativa Progressista che ha promosso la richiesta a enti e istituzioni di affiggere il ritratto del giovane ricercatore sulle facciate delle rispettive sedi ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il 7 febbraio 2020, un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, è stato arrestato al Cairo, in Egitto, con l’accusa di diffondere false notizie e attentare alla sicurezza nazionale. Da allora è in carcere in attesa di un processo. In tanti si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione: i consiglieri dell’assemblea capitolina hanno votato all’unanimità una mozione d’aula a sostegno di. Così oggi abbiamoildiindel. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Inoltre – Alternativa Progressista che ha promosso la richiesta a enti e istituzioni di affiggere ildel giovane ricercatore sulle facciate delle rispettive sedi ...

