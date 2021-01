Conte al Quirinale per le dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del consiglio ha appena lasciato Palazzo Chigi per salire al Colle dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rassegnerà le dimissioni. Cosa succede adesso Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del consiglio ha appena lasciato Palazzo Chigi per salire al Colle dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rassegnerà le. Cosa succede adesso

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 sta cominciando a serpeggiare il dubbio che conte sia partito per il Guatemala. Dicono che è usci… - Agenzia_Ansa : #Governo, domani #Conte al #Quirinale per rassegnare le dimissioni #ANSA - ddgiusto : RT @carloalberto: Dopo aver fatto perdere al Paese (altri) dieci giorni nel tentativo di galleggiare, il Conte II stamattina toglie il dist… - Misalu1 : RT @LaStampa: Si apre la crisi, Conte si dimette: “Ringrazio ogni singolo ministro”. Alle 12 il premier atteso al Quirinale #dimissionicont… -