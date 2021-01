Amici 20, Evandro vuole abbandonare il talent: cosa è successo (Di martedì 26 gennaio 2021) Quello che è accaduto nel daytime di Amici 20 di oggi, martedì 26 gennaio 2021, andato in onda alle ore 19 su Italia Uno ha dell’incredibile. Il cantautore Evandro, che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, sembrerebbe aver deciso di voler lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi. Il motivo è semplice: l’aspirante cantante non si sente parte della trasmissione e crede di non c’entrare nulla con quello che è il fine del programma. Dopo essere rientrato in casona al termine della registrazione della nona puntata di Amici 20, Evandro ha un forte momento di sfogo. A dargli man forte ci hanno provato alcuni sui compagni, tra cui Deddy e Tommaso. Il cantautore, però, sembra essere deciso nel voler lasciare la scuola. Non riesce nemmeno a capire come mai la propria coach lo abbia salvato per ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Quello che è accaduto nel daytime di20 di oggi, martedì 26 gennaio 2021, andato in onda alle ore 19 su Italia Uno ha dell’incredibile. Il cantautore, che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, sembrerebbe aver deciso di voler lasciare ilshow condotto da Maria De Filippi. Il motivo è semplice: l’aspirante cantante non si sente parte della trasmissione e crede di non c’entrare nulla con quello che è il fine del programma. Dopo essere rientrato in casona al termine della registrazione della nona puntata di20,ha un forte momento di sfogo. A dargli man forte ci hanno provato alcuni sui compagni, tra cui Deddy e Tommaso. Il cantautore, però, sembra essere deciso nel voler lasciare la scuola. Non riesce nemmeno a capire come mai la propria coach lo abbia salvato per ...

