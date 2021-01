Tottenham | Mourinho non fa sconti a Bale | “Non concedo minuti | deve guadagnarseli”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Garethnon avrà agevolazioni dovute al suo passato in maglia Spurs: se vuole la maglia da titolare, dovrà conquistarsela come tutti gli altri. Questo in sintesi il pensiero di José, che ai microfoni di Sky Sports non ha fatto sconfitti all’attaccante gallese: “Non posso dareai giocatori, iin campo non sono qualcosa che posso dare. Non la penso in questa maniera io”. “Conosciamo tutti le difficoltà che ha avuto per un paio di stagioni – continua Mou -, sappiamo tutti che è arrivato infortunato, sappiamo tutti che anche questa stagione è stata condizionata un po’ da certi piccolo problemi. Penso che la cosa più importante è essere costante negli allenamenti. Farli tutti senza problemi. Quando questo accade, si fanno tutti gli allenamenti ad alto ritmo e intensità, allora un giocatore è ...