Serie A – I calciatori attualmente positivi al Covid-19 | i nomi

(Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIEA - Tutti i giocatorial Coronavirus inA: l'elenco in aggiornamento deicontagiati dal-19 Pianeta Milan.

sportface2016 : #SerieA, #Cannavaro: 'E' chiaro poi che sono i calciatori a fare la differenza, se hai #CristianoRonaldo e #Morata… - angeloinitaly : RT @fcin1908it: VIDEO / Serie A, la Top XI del girone d'andata: ci sono quattro calciatori dell'Inter - - fcin1908it : VIDEO / Serie A, la Top XI del girone d'andata: ci sono quattro calciatori dell'Inter - - 1AltroCalcio : G. rassicura la Serie A sullo slittamento degli stipendi. G. rassicura i Calciatori sul pagamento degli stipendi.… - giovanni_cassan : @GFI65 @SimoneVazzana Basta un accordo privato con i calciatori come hanno molti nella stagione scorsa.. il problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciatori

La Gazzetta dello Sport

Lo ha detto l'ad della Lega calcio di Serie A, Luigi De Siervo a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento' di Emilio Mancuso, dopo la riconferma come ad della Lega. L'interesse di un colosso come Ama ...La Roma cerca nuovi rinforzi in questa fase finale del calciomercato invernale: spunta un nuovo nome tra gli obiettivi giallorossi. Il general manager Tiago Pinto. StephanEl Shaar ...