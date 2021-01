Serie A, Cannavaro: “Non è la Juventus che Pirlo ha in testa, a differenza del Napoli” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non è la Juve che lui ha in testa, a differenza del Napoli invece che secondo me è già quello di Gattuso“. Queste le dichiarazioni di Fabio Cannavaro, che stasera è intervenuto a “BoboTv” e ha parlato di alcune tematiche legate alla Serie A. “E’ chiaro poi che sono i calciatori a fare la differenza, se hai Cristiano Ronaldo e Morata sono problemi – ha proseguito – Andrea ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che verrà fuori”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non è la Juve che lui ha in, adelinvece che secondo me è già quello di Gattuso“. Queste le dichiarazioni di Fabio, che stasera è intervenuto a “BoboTv” e ha parlato di alcune tematiche legate allaA. “E’ chiaro poi che sono i calciatori a fare la, se hai Cristiano Ronaldo e Morata sono problemi – ha proseguito – Andrea ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che verrà fuori”. SportFace.

sportface2016 : #SerieA, #Cannavaro: 'E' chiaro poi che sono i calciatori a fare la differenza, se hai #CristianoRonaldo e #Morata… - ninoBertolino : RT @TuttoMercatoWeb: Cannavaro: 'Non è la Juve che Pirlo ha in testa. Il Napoli invece è già quello di Gattuso' - TuttoMercatoWeb : Cannavaro: 'Non è la Juve che Pirlo ha in testa. Il Napoli invece è già quello di Gattuso' - MauroInter1908 : @saliopp @Azpitarte Pensa che Nelson rivas ha vinto più scudetti di Cannavaro.... In compenso del Piero ha vinto pi… - calciomercatoit : ?? -