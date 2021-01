Riciclaggio | si può ancora parlare di un’economia pulita?

Leggi su leurispes

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Pulire il denaro sporco, un ossimoro che è la chiave di volta di devastanti conseguenze sociali. Gli squilibri economici hanno anche e soprattutto un’origine, troppe volte sottovalutata, neldi capitali illeciti che hanno ormai dimensioni da Pil di intere nazioni. Una storia che non nasce oggi, ma ha radici profonde. Per comprendere non solo la storia, ma la sua evoluzione e gli appunti legislativi necessari per il futuro, il dialogo con il colonello della Guardia di Finanza, Tommaso Solazzo, diventa una sorta di piccolo manuale di viaggio nella comprensione del fenomeno. Solazzo è ufficiale di collegamento presso la Commissione parlamentare antimafia. Negli anni Novanta ha condotto le indagini bancarie e finanziarie connesse con gli omicidi eccellenti di Salvo Lima e di Ignazio Salvo e l’inchiesta sui cosiddetti Cavalieri del Lavoro. Successivamente, è ...