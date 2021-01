Resident Evil Village DEMO: Come finire la DEMO Maiden (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se avete una PS5 e state giocando in questi giorni la DEMO di Resident Evil Village, qualora non riuscitate a fuggire dal castello allora siete nel posto giusto, quest’oggi vi guideremo passo passo nel completarla. Come completare la DEMO di Resident Evil Village Partendo dall’inzio preocedete Come segue: Abbassatevi sotto il letto nella cella per trovare un buco che vi condurrà alla cella successiva Uscite dalla cella e dirigetevi a destra, dopo di che proseguite fino alla fine del percorso, troverete una porta bloccata, interagite con la cassetta chiusa a chiave sulla sinistra Tornate indietro ed entrate nella seconda cella a sinistra per recuperare un paio di ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se avete una PS5 e state giocando in questi giorni ladi, qualora non riuscitate a fuggire dal castello allora siete nel posto giusto, quest’oggi vi guideremo passo passo nel completarla.completare ladiPartendo dall’inzio preocedetesegue: Abbassatevi sotto il letto nella cella per trovare un buco che vi condurrà alla cella successiva Uscite dalla cella e dirigetevi a destra, dopo di che proseguite fino alla fine del percorso, troverete una porta bloccata, interagite con la cassetta chiusa a chiave sulla sinistra Tornate indietro ed entrate nella seconda cella a sinistra per recuperare un paio di ...

