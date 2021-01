Milano | sorpreso sul treno con oltre 120 grammi di marijuana | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021), 25 gen. (Adnkronos) - La polizia haun uomo di 26 anni nel corso di un controllo su unregionale per possesso e spaccio di droga. Nel corso di un servizio a bordo di unregionale gli agenti alla stazione di Rho hanno fermato e perquisito il giovane, trovato in possesso di5mila euro in banconote di piccolo taglio e120di. Inalla stazione di Porta Garibaldi gli agenti hannoun cittadino ivoriano di 52 anni, ricercato per violazione in materia di riciclaggio. I poliziotti hanno controllato dei viaggiatori in arrivo da Parigi e, durante i controlli, hanno rintracciato l'uomo, che risultava essere ricercato per un provvedimento emesso dalla ...