Lombardia | Fontana | “Zona rossa probabilmente colpa di nessuno | sono sereno”

"La polemica mi lascia indifferente: fidiamoci di quello che decideranno i giudici. probabilmente non è colpa di nessuno, lasciamo che la magistratura accerti come si sono svolti i fatti e individui se ci sono delle responsabilità. Io sono tranquillo e sereno. Noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera corretta e trasparente". Dopo le aspre polemiche degli scorsi giorni, il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana ha un po' corretto il tiro per quanto riguarda le responsabilità dell'istituzione della Zona rossa in Lombardia per una settimana in maniera errata rispetto ai dati dell'Rt. Il presidente attacca comunque il Governo e si prende i meriti per la risoluzione della ...

