Liceo Visconti in piazza: se ci bloccano futuro noi blocchiamo città (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la citta’”. Con questo coro, circa 200 studenti del Liceo Visconti di Roma, hanno manifestato in piazza del Campidoglio contro il piano di rientro in prezenza nelle scuole superiori e le politiche scolastiche attuate dal Governo durante la pandemia. Nell’esprimere solidarieta’ agli studenti del Kant,- il primo Liceo entrato in occupazione sabato a Roma-, i ragazzi hanno spiegato dal megafono della piazza: “Vogliamo che le istituzioni scolastiche riassumano un ruolo principale all’interno di uno Stato civile come il nostro. Non e’ accettabile che in 11 mesi di tempo il Governo non abbia fatto nulla. Hanno pensato ai banchi con le rotelle, ai monopattini e alle bici elettriche, quando invece hanno avuto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “Se ciilnoila citta’”. Con questo coro, circa 200 studenti deldi Roma, hanno manifestato indel Campidoglio contro il piano di rientro in prezenza nelle scuole superiori e le politiche scolastiche attuate dal Governo durante la pandemia. Nell’esprimere solidarieta’ agli studenti del Kant,- il primoentrato in occupazione sabato a Roma-, i ragazzi hanno spiegato dal megafono della: “Vogliamo che le istituzioni scolastiche riassumano un ruolo principale all’interno di uno Stato civile come il nostro. Non e’ accettabile che in 11 mesi di tempo il Governo non abbia fatto nulla. Hanno pensato ai banchi con le rotelle, ai monopattini e alle bici elettriche, quando invece hanno avuto ...

