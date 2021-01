Lapo Elkann si Racconta: “In Collegio Sono Stato Abusato Più Volte” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Confessione shock di Lapo Elkann durante la trasmissione “Verissimo”: “In Collegio, a 13 anni, Sono Stato Abusato più Volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a Volte, verso l’autodistruzione, perché l’Abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta Leggi su youreduaction (Di lunedì 25 gennaio 2021) Confessione shock didurante la trasmissione “Verissimo”: “In, a 13 anni,piùe un fatto come questo ti porta ad andare, a, verso l’autodistruzione, perché l’si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta

Lapo Elkann, nozze in vista: chi è Joana Lemos, la futura sposa di origini portoghesi

Il matrimonio previsto entro l'anno con Il rito a Torino, quello religioso a Gerusalemme e la festa di nozze in Portogallo. La futura sposa è vicepresidente della Fondazione Laps ...

Lapo Elkann, nozze in vista: chi è Joana Lemos

