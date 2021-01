L’accordo con Pfizer i Paesi dell’Ue

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In un primo momento, sembrava che l’Unione europea fosse riuscita a stipulare conun contratto super vantaggioso. Dati ufficiosi suggerivano che Bruxelles pagasse ogni dose realizzata dal colosso farmaceutico americano la bellezza di cinque dollari in meno rispetto agli Stati Uniti, e addirittura 13,50 in meno di Israele. Dopo una manciata di settimane dall’inizio InsideOver.