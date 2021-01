La 17enne morta in un burrone a Caccamo, il fidanzato interrogato tutta la notte non ha risposto: ora è indagato per omicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pietro Morreale ha negato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in un burrone vicino Caccamo. Ma secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta tra sabato e domenica. Morreale è quindi ora indagato per omicidio. Il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stanno valutando se fermare il giovane. Ieri, 24 gennaio, era stato lo stesso Morreale, a presentarsi in caserma per condurre i carabinieri nel burrone dove è stato poi ritrovato il corpo della ragazza, nella contrada di Monte Rotondo di Caccamo, in provincia di ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pietro Morreale ha negato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa, latrovatain unvicino. Ma secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta tra sabato e domenica. Morreale è quindi oraper. Il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stanno valutando se fermare il giovane. Ieri, 24 gennaio, era stato lo stesso Morreale, a presentarsi in caserma per condurre i carabinieri neldove è stato poi ritrovato il corpo della ragazza, nella contrada di Monte Rotondo di, in provincia di ...

