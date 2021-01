Il piano vaccinale in ritardo fino a due mesi. Pfizer: 'Pronti a ripartire' (Di lunedì 25 gennaio 2021) La multinazionale americana ha assicurato che la distribuzione tornerà a regime dalla prossima settimana, ma intanto il governo ha deciso che la priorità sarà data a chi dovrà fare il richiamo Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La multinazionale americana ha assicurato che la distribuzione tornerà a regime dalla prossima settimana, ma intanto il governo ha deciso che la priorità sarà data a chi dovrà fare il richiamo

matteosalvinimi : #Salvini: Non è possibile che un italiano debba scoprire la domenica pomeriggio, su un programma tv di intrattenime… - sole24ore : #Covid, superati i centomila vaccinati in #Italia. Ecco la nuova mappa multimediale del #Sole24Ore per essere aggio… - nzingaretti : È stato evitato un salto nel buio. Ora dobbiamo ritornare a occuparci dei problemi degli italiani. Affrontare le em… - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: #Covid, superati i centomila vaccinati in #Italia. Ecco la nuova mappa multimediale del #Sole24Ore per essere aggiornati in… - politicaadestra : @matteosalvinimi Abbia fede Senatore che anche stavolta per il ritardo del piano vaccinale nazionale uscirà chi dar… -