Il Paradiso delle Signore: Enrica Pintore interpreta Clelia Calligaris (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il cast di Il Paradiso delle Signore: chi è Enrica Pintore, l'attrice interpreta Clelia Calligaris nella soap di Raiuno. Sarda classe 1985, nata a Nuoro, ma cresciuta nel piccolo comune di Ottana, Enrica Pintore si è laureata in lingue a Firenze per poi iscriversi e frequentare il Cantiere teatrale di Roma. Appena 17enne è tra le migliori trenta finaliste di Miss Italia. Oggi ha un profilo Instagram molto aggiornato e seguito. I suoi esordi televisivi risalgono ai tempi di Tutto per tutto, programma condotto da Pupo. Partecipa poi come guest star ad ...

